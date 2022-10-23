РФ прилагает усилия для подготовки глубокой обороны за линией фронта – разведка Британии

Россия, вероятно, прилагает значительные усилия, чтобы подготовить глубокую оборону за линией фронта. Об этом пишет разведка Британии.

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Там отметили, что 19 октября собственник кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что готовит укрепленную линию Вагнера в оккупированной части Луганской области. На снимках видны противотанковые сооружения и система траншей к юго–востоку от Кременной.

По словам британцев, если планы настолько обширны, как утверждает Пригожин, то оккупанты, вероятно, попытаются включить в оборонительную зону Северский Донец и частично повторить линию разграничения 2015 года.

Этот проект позволяет предположить, что РФ готовит глубокую оборону за нынешней линией фронта, чтобы сделать невозможными быстрые контратаки ВСУ, считают разведчики.

21 октября укрепления "вагнеровцев" на Донбассе показали со спутника.

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Марко Сировой

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