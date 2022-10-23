РФ прилагает усилия для подготовки глубокой обороны за линией фронта – разведка Британии
Россия, вероятно, прилагает значительные усилия, чтобы подготовить глубокую оборону за линией фронта. Об этом пишет разведка Британии.
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Там отметили, что 19 октября собственник кремлевской ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что готовит укрепленную линию Вагнера в оккупированной части Луганской области. На снимках видны противотанковые сооружения и система траншей к юго–востоку от Кременной.
По словам британцев, если планы настолько обширны, как утверждает Пригожин, то оккупанты, вероятно, попытаются включить в оборонительную зону Северский Донец и частично повторить линию разграничения 2015 года.
Этот проект позволяет предположить, что РФ готовит глубокую оборону за нынешней линией фронта, чтобы сделать невозможными быстрые контратаки ВСУ, считают разведчики.
- 21 октября укрепления "вагнеровцев" на Донбассе показали со спутника.
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