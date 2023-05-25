В Telegram-каналах, приближенных к ВСУ, появилось видео, как британский танк Challenger 2 уничтожает укрепление "зубы дракона", используемые оккупантами для обороны. Такие же танки Великобритания передала украинским военным.

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На видео британский танк Challenger 2 сносит железобетонные укрепления "зубы дракона" с помощью специального ковша.

Такие укрепления строят российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины.

"Зубы дракона" имеют высоту от 90 сантиметров до 1,2 метра. Их используют, чтобы замедлить и направить бронетехнику противника в зоны поражения.

18 апреля 2023 года Великобритания передала ВСУ обещанные 14 танков Challenger 2.

В Великобритании подчеркнули, что Challenger 2 станет "кардинальным изменением возможностей" для ВСУ.

19 мая стало известно, что в Беларуси начали строить линию укреплений "зубы дракона" вдоль границы с Украиной.

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