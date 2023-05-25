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Британский танк Challenger 2 "сметает" противотанковые "зубы дракона" – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 15:38
Танк Challenger 2 (Скриншот по видео)
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В Telegram-каналах, приближенных к ВСУ, появилось видео, как британский танк Challenger 2 уничтожает укрепление "зубы дракона", используемые оккупантами для обороны. Такие же танки Великобритания передала украинским военным.

На видео британский танк Challenger 2 сносит железобетонные укрепления "зубы дракона" с помощью специального ковша.

Такие укрепления строят российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины.

"Зубы дракона" имеют высоту от 90 сантиметров до 1,2 метра. Их используют, чтобы замедлить и направить бронетехнику противника в зоны поражения.

Читайте также: Британия: Мы передали ВСУ тысячи снарядов для Challenger, в том числе с обедненным ураном

Артём Джерипа
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