Британия передает ВСУ обещанные 14 танков Challenger 2
18.04.2023, 22:38
Фото - Facebook HM Armed Forces
Великобритания передает Украине обещанные 14 танков Challenger 2. Об этом сообщило в Facebook командование Королевских бронетанковых сил.
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"Великобритания подарила ВСУ подразделение из 14 мощных танков, экипажи которых армия Британии научила воевать на Challenger 2", – сказано в сообщении.
4 марта 2023 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского было договорено, что это количество вырастет вдвое.
- 27 марта министр обороны Алексей Резников вместе с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Миргородским и десантниками "обкатал" новую бронетехнику от западных партнеров, в том числе британские Challenger,
- В Лондоне подчеркнули, что Challenger 2 станет "кардинальным изменением возможностей" для ВСУ.
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