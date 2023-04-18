Британия передает ВСУ обещанные 14 танков Challenger 2

Великобритания передает Украине обещанные 14 танков Challenger 2. Об этом сообщило в Facebook командование Королевских бронетанковых сил.

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"Великобритания подарила ВСУ подразделение из 14 мощных танков, экипажи которых армия Британии научила воевать на Challenger 2", – сказано в сообщении.

4 марта 2023 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского было договорено, что это количество вырастет вдвое.

27 марта министр обороны Алексей Резников вместе с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Миргородским и десантниками "обкатал" новую бронетехнику от западных партнеров, в том числе британские Challenger,

В Лондоне подчеркнули, что Challenger 2 станет "кардинальным изменением возможностей" для ВСУ.

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Сергій Бережний

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