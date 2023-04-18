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Британия передает ВСУ обещанные 14 танков Challenger 2

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 22:38
Британия передает ВСУ обещанные 14 танков Challenger 2 - Фото
Фото - Facebook HM Armed Forces

Великобритания передает Украине обещанные 14 танков Challenger 2. Об этом сообщило в Facebook командование Королевских бронетанковых сил.   

"Великобритания подарила ВСУ подразделение из 14 мощных танков, экипажи которых армия Британии научила воевать на Challenger 2", – сказано в сообщении.

4 марта 2023 года посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского было договорено, что это количество вырастет вдвое.

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Сергій Бережний
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Великобритания танки военная помощь Challenger 2
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