Резников с десантниками "обкатали" западную бронетехнику. Министр пилотировал Challenger

Министр обороны Алексей Резников вместе с командующим ДШВ ВСУ генерал-майором Максимом "Майком" Миргородским и десантниками "обкатал" новую бронетехнику от западных партнеров – Challenger'ы от Британии, Stryker'ы & Cougar'ы от США и Marder'ы от Германии. Об этом он написал в Facebook.

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"Еще год назад никто бы не мог подумать, что поддержка партнеров будет столь мощной. Что весь цивилизованный мир перезагрузится и в конце концов даст ответ кровавому агрессору, стране-террористу РФ", – написал Резников.

Он отметил, что вскоре преимущества западной техники ощутят на себе российские оккупанты.

"Кстати, после личного "пилотирования" Challenger'ом как участник трофи-рейдов могу сказать, что даже водитель Rolls Royce не будет в таком комфорте, как экипаж этого произведения боевого искусства на бездорожье", – написал министр.

По его словам, украинские военные прозвали Challenger "слоном".

4 марта 2023 г. посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что Британия обещала Украине 14 танков Challenger 2, но по результатам визита президента Владимира Зеленского было договорено, что это количество вырастет вдвое.

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Вадим Ребрина

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