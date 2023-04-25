Британия: Мы передали ВСУ тысячи снарядов для Challenger, в том числе с обедненным ураном
Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи заявил об отправке Украине "тысяч" снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом он сообщил, письменно отвечая на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии Альба.
По словам британского чиновника, Лондон не отслеживает использование украинскими военными переданных боеприпасов и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после войны.
"Мы отправили в Украину тысячи боеприпасов Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать уровень использования Украиной снарядов", – отметил Гиппи.
Он указал, что переданные танки и боеприпасы контролируются ВСУ. Замминистра также заверил, что Британия намерена помогать Украине после победы стать "безопасной, процветающей и свободной страной".
- 4 марта 2023 посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем обещали сначала.
- 21 марта заместительница министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди проинформировала, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.
- 22 марта министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.
- В тот же день в Белом доме отметили: "Если Россия боится снарядов с обедненным ураном, пусть выведет свои танки с территории Украины".
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