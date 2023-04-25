Британия: Мы передали ВСУ тысячи снарядов для Challenger, в том числе с обедненным ураном

Заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Гиппи заявил об отправке Украине "тысяч" снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Об этом он сообщил, письменно отвечая на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии Альба.

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По словам британского чиновника, Лондон не отслеживает использование украинскими военными переданных боеприпасов и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения после войны.

"Мы отправили в Украину тысячи боеприпасов Challenger 2, в том числе бронебойные снаряды с обедненным ураном. Из соображений оперативной безопасности мы не будем комментировать уровень использования Украиной снарядов", – отметил Гиппи.

Он указал, что переданные танки и боеприпасы контролируются ВСУ. Замминистра также заверил, что Британия намерена помогать Украине после победы стать "безопасной, процветающей и свободной страной".

СПРАВКА. Обеденный уран – металл высокой плотности (примерно втрое выше плотности железа), в военной промышленности используется для производства комбинированной брони и бронебойных подкалиберных снарядов.

4 марта 2023 посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко рассказал, что Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем обещали сначала.

21 марта заместительница министра обороны Британии баронесса Аннабель Голди проинформировала, что Великобритания планирует передать Украине бронебойные снаряды с оболочками из обедненного урана.

22 марта министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли подчеркнул, что передача Украине снарядов с обедненным ураном не является ядерной эскалацией.

В тот же день в Белом доме отметили: "Если Россия боится снарядов с обедненным ураном, пусть выведет свои танки с территории Украины".

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Олег Васьків

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