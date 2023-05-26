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Украинский дрон уничтожил танк Т-90М "Прорыв", россияне "выгорели" от артиллерии – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2023, 17:26
Скріншот з відео
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Бойцы 54 отдельной механизированной бригады показали уничтожение с дрона танка оккупантов Т-90М "Прорыв" на направлении Соледар-Северск.

В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.

"Оставлять его в рабочем состоянии – грех. Было принято решение – уничтожить. Операция длилась полночи и результаты вы видите на видео", – говорится в сообщении бригады.

На видео украинский беспилотник сбрасывает несколько мин на российский танк, после чего тот взрывается.

Артиллеристы 44 отдельной артбригады уничтожили командно-штабную машину оккупантов.

"Вашему вниманию видео как оккупанты ''выгорают'' на службе", – говорится в сообщении Оперативного командования "Запад".

На видео аэроразведка находит штабную машину оккупантов, которую спрятали между деревьями. После этого по ней успешно отрабатывает артиллерия.

  • 10 мая 2023 года ВСУ показали видео уничтожение танка "Прорыв" из дрона Mavic в Бахмуте.
  • 23 мая появилось видео, как украинские дроны-камикадзе поразили несколько автомобилей российских оккупантов, один – в лобовом столкновении.

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Артём Джерипа
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войнадронБПЛАтанкСоледарТ-90 "Прорыв"
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