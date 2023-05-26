Бойцы 54 отдельной механизированной бригады показали уничтожение с дрона танка оккупантов Т-90М "Прорыв" на направлении Соледар-Северск.
В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.
"Оставлять его в рабочем состоянии – грех. Было принято решение – уничтожить. Операция длилась полночи и результаты вы видите на видео", – говорится в сообщении бригады.
На видео украинский беспилотник сбрасывает несколько мин на российский танк, после чего тот взрывается.
Артиллеристы 44 отдельной артбригады уничтожили командно-штабную машину оккупантов.
"Вашему вниманию видео как оккупанты ''выгорают'' на службе", – говорится в сообщении Оперативного командования "Запад".
На видео аэроразведка находит штабную машину оккупантов, которую спрятали между деревьями. После этого по ней успешно отрабатывает артиллерия.
- 10 мая 2023 года ВСУ показали видео уничтожение танка "Прорыв" из дрона Mavic в Бахмуте.
- 23 мая появилось видео, как украинские дроны-камикадзе поразили несколько автомобилей российских оккупантов, один – в лобовом столкновении.
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