Бойцы 54 отдельной механизированной бригады показали уничтожение с дрона танка оккупантов Т-90М "Прорыв" на направлении Соледар-Северск.

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В 2020 году РФ заявляла, что таких танков было выпущено всего 100 штук. Стоимость одного "Прорыва" составляет около $4,5 млн.

"Оставлять его в рабочем состоянии – грех. Было принято решение – уничтожить. Операция длилась полночи и результаты вы видите на видео", – говорится в сообщении бригады.

На видео украинский беспилотник сбрасывает несколько мин на российский танк, после чего тот взрывается.

Артиллеристы 44 отдельной артбригады уничтожили командно-штабную машину оккупантов.

"Вашему вниманию видео как оккупанты ''выгорают'' на службе", – говорится в сообщении Оперативного командования "Запад".

На видео аэроразведка находит штабную машину оккупантов, которую спрятали между деревьями. После этого по ней успешно отрабатывает артиллерия.

10 мая 2023 года ВСУ показали видео уничтожение танка "Прорыв" из дрона Mavic в Бахмуте.

23 мая появилось видео, как украинские дроны-камикадзе поразили несколько автомобилей российских оккупантов, один – в лобовом столкновении.

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