Сводная тактическая группа операторов БПЛА и огневой поддержки "Адам" показала эффективную работу по оккупантам российской государственной террористической группы Вагнера в Бахмуте.
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На видео "Адама" зафиксировали последствия огневого поражения по вагнеровцам: боевик пытается потушить себя, другие оккупанты убегают.
Подразделение аэроразведки 93-й бригады показало уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв" в Бахмуте.
"Российский "Прорыв" за $4 млн не появился на параде в Москве, потому что его в Бахмуте задержал "мавик" за $2000", – подписан ролик.
Россия заявляла в 2020 году, что имеет около 100 танков такой модификации на вооружении.
- 10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков "Вагнера" под Бахмутом.
- Под Бахмутом погиб французский журналист Agence France-Presse, он с коллегами попал под ракетный обстрел в окрестностях города Часов Яр.
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