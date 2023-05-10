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Бахмут. У вагнеровцев подгорело от работы группы "Адам", Mavic сжег танк Т-90 видео

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 12:02
Танк T-90 Прорив (Фото окупантів)
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Сводная тактическая группа операторов БПЛА и огневой поддержки "Адам" показала эффективную работу по оккупантам российской государственной террористической группы Вагнера в Бахмуте.

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На видео "Адама" зафиксировали последствия огневого поражения по вагнеровцам: боевик пытается потушить себя, другие оккупанты убегают.

Подразделение аэроразведки 93-й бригады показало уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв" в Бахмуте.

"Российский "Прорыв" за $4 млн не появился на параде в Москве, потому что его в Бахмуте задержал "мавик" за $2000", – подписан ролик.

Россия заявляла в 2020 году, что имеет около 100 танков такой модификации на вооружении.

  • 10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72-й бригады оккупантов и штурмовиков "Вагнера" под Бахмутом.
  • Под Бахмутом погиб французский журналист Agence France-Presse, он с коллегами попал под ракетный обстрел в окрестностях города Часов Яр.

Читайте также: Россия потеряла в Бахмуте около 100 000 человек. ВСУ уверены, что эта цифра будет больше

Артем Джеріпа, Євген Пилипенко
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