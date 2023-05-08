Россия потеряла в Бахмуте около 100 000 человек. ВСУ уверены, что это число будет больше
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что потери России за время боев за Бахмут могут быть больше 100 000 человек. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
По его словам, за девять месяцев активных боев на Бахмутском направлении оккупанты потеряли около 100 000 человек.
Он отметил, что подобная оценка консервативна и является ориентировочной.
"Уверен, что дальнейшая верификация приведет только к увеличению этой цифры. Это естественно, поскольку враг использует так называемые мясные атаки личного состава как главный метод ведения войны", — заявил Череватый.
Ранее он сказал, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин "выдумывает чушь" о нехватке артиллерийских снарядов.
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Пригожин говорит об уходе из Бахмута. МО: Туда стягивают вагнеровцев с других направлений.
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