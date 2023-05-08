Россия потеряла в Бахмуте около 100 000 человек. ВСУ уверены, что это число будет больше

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что потери России за время боев за Бахмут могут быть больше 100 000 человек. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, за девять месяцев активных боев на Бахмутском направлении оккупанты потеряли около 100 000 человек.

Он отметил, что подобная оценка консервативна и является ориентировочной.

Дмитро Гриниченко

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