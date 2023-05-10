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Под Бахмутом погиб французский журналист

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2023, 07:35
Под Бахмутом погиб французский журналист - Фото
Арман Солдин (Фото: Twitter)

Журналист Agence France-Presse Арман Солдин погиб недалеко от города Бахмут на востоке Украины. Это произошло во вторник, 9 мая, сообщило французское информагентство в Twitter.

"Мы опустошены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Солдина сегодня на востоке Украины, – говорится в сообщении. – Все наши мысли обращены к его семье и близким".

Солдин, гражданин Франции боснийского происхождения, был убит в результате ракетного обстрела на окраине города Часов Яр недалеко от Бахмута, сообщает AFP со ссылкой на коллег, которые были свидетелями его гибели.

Солдин был с четырьмя коллегами во время атаки, другие журналисты не пострадали.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования.

"В Украине убит журналист Agence France-Presse, один из наших соотечественников Арман Солдин. С мужеством, с первых часов конфликта он был на фронте, чтобы устанавливать факты. Чтобы сообщить нам. Мы разделяем боль его близких и всех его коллег", – написал Макрон.

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Наталія Медведєва
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