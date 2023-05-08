Украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию за фотографии Мариуполя

Украинские журналисты стали лауреатами Пулитцеровской премии за серию фоторабот, посвященных осажденному Мариуполю. Об этом говорится на сайте премии.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Пулитцеровскую премию получили украинские сотрудники Associated Press Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Василиса Степаненко, а также Лори Хиннант.

Журналисты награждены за "смелые репортажи из осажденного Мариуполя, ставшие свидетельствами резни мирных жителей во время вторжения России в Украину".

СПРАВКА. Пулитцеровская премия (Pulitzer Prize) – одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная американским журналистом и издателем венгерского происхождения Джозефом Пулитцером.

С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая опекунами Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер премии – $10 000. С 2017 года размер премии вырос до $15 000.

30 марта 2023 года украинский фотограф Евгений Малолетка получил самую большую премию в области фотожурналистики World Press Photo за серию снимков "The Siege of Mariupol" — "Осада Мариуполя".

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.