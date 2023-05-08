UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию за фотографии Мариуполя

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 23:14
Украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию за фотографии Мариуполя - Фото
Фото: EPA

Украинские журналисты стали лауреатами Пулитцеровской премии за серию фоторабот, посвященных осажденному Мариуполю. Об этом говорится на сайте премии.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Пулитцеровскую премию получили украинские сотрудники Associated Press Мстислав Чернов, Евгений Малолетка, Василиса Степаненко, а также Лори Хиннант.

Журналисты награждены за "смелые репортажи из осажденного Мариуполя, ставшие свидетельствами резни мирных жителей во время вторжения России в Украину".

Украинские журналисты получили Пулитцеровскую премию за фотографии Мариуполя
СПРАВКА. Пулитцеровская премия (Pulitzer Prize) – одна из самых престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра в США, основанная американским журналистом и издателем венгерского происхождения Джозефом Пулитцером.
С 1917 года премия вручается ежегодно в первый понедельник мая опекунами Колумбийского университета в Нью-Йорке. Размер премии – $10 000. С 2017 года размер премии вырос до $15 000.
  • 30 марта 2023 года украинский фотограф Евгений Малолетка получил самую большую премию в области фотожурналистики World Press Photo за серию снимков "The Siege of Mariupol" — "Осада Мариуполя".
Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война мариуполь Пулитцеровская премия Евгений Малолетка Мстислав Чернов Василиса Степаненко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 