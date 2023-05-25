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Російський танк розстріляв російського окупанта на позиції: відео вогню по своїх

Этот материал также доступен на русском
25.05.2023, 10:24
Російський танк розстріляв російського окупанта на позиції: відео вогню по своїх - Фото

Аеророзвідка 67 окремої механізованої бригади ДУК показала епізод дружнього вогню з позицій російських окупантів. Відео з танком ЗС РФ, що б'є по своїх, розміщено в Telegram бійців групи снайперів українських спецпризначенців Extreme Tourism Company.

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Коли та де знятий ролик "від наших підписників з 67 ОМБр", не повідомляється. У кадрі видно, ймовірно, залишки снігу на поверхні.

Російський танк рухається у бік Т-подібного перетину лісосмуг, де, як зазначено у кадрі, розташовані позиції окупантів.

Під'їжджаючи до перехрестя, він зупиняється і наводить ствол на позицію росіян. Нею в цей час неспішно ходить окупант, що не підозрює каверзи. Через кілька секунд танк вистрілює практично впритул.

"Танкіст не роздуплився, що він біля своїх позицій, а орк від своїх танкістів на таке явно не очікував. Прекрасна робота. Так тримати", – підписали відео в каналі.

Дивіться відео: 59 бригада знищила два російських танки один за одним

Євген Пилипенко
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війнатанкдружній вогоньДУК67 ОМБр
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