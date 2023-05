Російський танк розстріляв російського окупанта на позиції: відео вогню по своїх

Аеророзвідка 67 окремої механізованої бригади ДУК показала епізод дружнього вогню з позицій російських окупантів. Відео з танком ЗС РФ, що б'є по своїх, розміщено в Telegram бійців групи снайперів українських спецпризначенців Extreme Tourism Company.

Коли та де знятий ролик "від наших підписників з 67 ОМБр", не повідомляється. У кадрі видно, ймовірно, залишки снігу на поверхні.

Російський танк рухається у бік Т-подібного перетину лісосмуг, де, як зазначено у кадрі, розташовані позиції окупантів.

Під'їжджаючи до перехрестя, він зупиняється і наводить ствол на позицію росіян. Нею в цей час неспішно ходить окупант, що не підозрює каверзи. Через кілька секунд танк вистрілює практично впритул.

russian tank firing a shot at russian positions somewhere @ Donbass



(c) 67th Separate Mechanized Brigade "DUK" via https://t.co/tjvrqNf8up pic.twitter.com/Wyi2SPMXXV