Російський танк розстріляв російського окупанта на позиції: відео вогню по своїх

Аеророзвідка 67 окремої механізованої бригади ДУК показала епізод дружнього вогню з позицій російських окупантів. Відео з танком ЗС РФ, що б'є по своїх, розміщено в Telegram бійців групи снайперів українських спецпризначенців Extreme Tourism Company.

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Коли та де знятий ролик "від наших підписників з 67 ОМБр", не повідомляється. У кадрі видно, ймовірно, залишки снігу на поверхні.

Російський танк рухається у бік Т-подібного перетину лісосмуг, де, як зазначено у кадрі, розташовані позиції окупантів.

Під'їжджаючи до перехрестя, він зупиняється і наводить ствол на позицію росіян. Нею в цей час неспішно ходить окупант, що не підозрює каверзи. Через кілька секунд танк вистрілює практично впритул.

russian tank firing a shot at russian positions somewhere @ Donbass



(c) 67th Separate Mechanized Brigade "DUK" via https://t.co/tjvrqNf8up pic.twitter.com/Wyi2SPMXXV — uarwellian (@uarwellian) May 25, 2023

"Танкіст не роздуплився, що він біля своїх позицій, а орк від своїх танкістів на таке явно не очікував. Прекрасна робота. Так тримати", – підписали відео в каналі.

У 2022 році десантник 95 ДШБ практично впритул розстріляв російський танк.

Імовірно, у травні 2023-го танк 56 ОМПБр увірвався в посадку і впритул розстріляв позиції росіян; ЗСУ набрали полонених.

Дивіться відео: 59 бригада знищила два російських танки один за одним

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