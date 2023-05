Российский танк в упор расстрелял российского оккупанта на позиции: видео огня по своим

Аэроразведка 67 отдельной механизированной бригады ДУК показала эпизод дружественного огня с позиций российских оккупантов. Видео с танком ВС РФ, бьющим по своим, размещено в Telegram бойцов группы снайперов украинского спецназа Extreme Tourism Company.

Когда и где снят ролик "от наших подписчиков из 67 ОМБр", не сообщается. В кадре видно, вероятно, остатки снега на поверхности.

Российский танк движется в сторону Т-образного пересечения лесополос, где, как указано в кадре, расположены позиции оккупантов.

Подъезжая к "перекрестку", он останавливается и наводит ствол на позицию россиян. По ней в это время неспешно ходит не подозревающий подвоха оккупант. Спустя несколько секунд танк выстреливает практически в упор.

russian tank firing a shot at russian positions somewhere @ Donbass



(c) 67th Separate Mechanized Brigade "DUK" via https://t.co/tjvrqNf8up pic.twitter.com/Wyi2SPMXXV