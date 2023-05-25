Российский танк в упор расстрелял российского оккупанта на позиции: видео огня по своим

Аэроразведка 67 отдельной механизированной бригады ДУК показала эпизод дружественного огня с позиций российских оккупантов. Видео с танком ВС РФ, бьющим по своим, размещено в Telegram бойцов группы снайперов украинского спецназа Extreme Tourism Company.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Когда и где снят ролик "от наших подписчиков из 67 ОМБр", не сообщается. В кадре видно, вероятно, остатки снега на поверхности.

Российский танк движется в сторону Т-образного пересечения лесополос, где, как указано в кадре, расположены позиции оккупантов.

Подъезжая к "перекрестку", он останавливается и наводит ствол на позицию россиян. По ней в это время неспешно ходит не подозревающий подвоха оккупант. Спустя несколько секунд танк выстреливает практически в упор.

russian tank firing a shot at russian positions somewhere @ Donbass



(c) 67th Separate Mechanized Brigade "DUK" via https://t.co/tjvrqNf8up pic.twitter.com/Wyi2SPMXXV — uarwellian (@uarwellian) May 25, 2023

"Танкист не раздуплился, что он возле своих позиций, а орк от своих танкистов такого явно не ожидал. Прекрасная работа. Так держать", – подписали видео в канале.

В 2022 году десантник 95 ДШБ практически в упор расстрелял российский танк.

Предположительно в мае 2023-го танк 56 ОМПБр ворвался в посадку и в упор расстрелял позиции россиян; ВСУ набрали пленных.

Смотрите видео: 59 бригада уничтожила два российских танка друг за другом

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.