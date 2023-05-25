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Российский танк в упор расстрелял российского оккупанта на позиции: видео огня по своим

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 10:24
Российский танк в упор расстрелял российского оккупанта на позиции: видео огня по своим - Фото

Аэроразведка 67 отдельной механизированной бригады ДУК показала эпизод дружественного огня с позиций российских оккупантов. Видео с танком ВС РФ, бьющим по своим, размещено в Telegram бойцов группы снайперов украинского спецназа Extreme Tourism Company.

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Когда и где снят ролик "от наших подписчиков из 67 ОМБр", не сообщается. В кадре видно, вероятно, остатки снега на поверхности.

Российский танк движется в сторону Т-образного пересечения лесополос, где, как указано в кадре, расположены позиции оккупантов.

Подъезжая к "перекрестку", он останавливается и наводит ствол на позицию россиян. По ней в это время неспешно ходит не подозревающий подвоха оккупант. Спустя несколько секунд танк выстреливает практически в упор.

"Танкист не раздуплился, что он возле своих позиций, а орк от своих танкистов такого явно не ожидал. Прекрасная работа. Так держать", – подписали видео в канале.

Смотрите видео: 59 бригада уничтожила два российских танка друг за другом

Євген Пилипенко
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