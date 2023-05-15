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Танк ворвался в посадку и в упор расстрелял позиции россиян. ВСУ набрали пленных – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 14:28
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Бойцы 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады штурмовали лесопосадку, где обустроили позицию российские оккупанты, и набрали по итогу операции военнопленных. Ролик опубликован в Facebook бригады.

Где и когда произошел боевой эпизод, публичной информации нет.

Бойцы ВСУ заходят в посадку с двух "торцов", пока танк врывается в нее перпендикулярно, отходит, расстреливает в упор окопы, после чего пехота берет в них пленных.

"Все сделано идеально: четкая работа танка, ясная картина боя от аэроразведки, стремительные и взвешенные действия пехоты. В итоге – отбитая позиция, кое-что интересное по линии "трофейного ленд-лиза", пленные и уничтоженные враги, удовольствие от блестящей работы", – описали происходящее в ролике военнослужащие.

  • 14 мая 2023 года WP написала, что главарь террористов Группы Вагнера Пригожин якобы предлагал разведке Украины сдать позиции армии РФ. В ГУР отреагировали.
  • За тот же день ВСУ уничтожили 580 российских оккупантов, 33 единицы техники и 24 беспилотника.

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Євген Пилипенко
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