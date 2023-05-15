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WP написала, что Пригожин предлагал Украине сдать позиции армии РФ. В ГУР отреагировали

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 12:07
WP написала, что Пригожин предлагал Украине сдать позиции армии РФ. В ГУР отреагировали - Фото
Евгений Пригожин (Фото: скриншот с видео)

В Главном управлении разведки Минобороны уклончиво прокомментировали информацию газеты Washington Post о том, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин якобы предлагал Украине сдать позиции армии России в обмен на отвод украинских подразделений из Бахмута.

Ранее американское издание со ссылкой на собственные источники написало, что Пригожин якобы обращался к украинской разведке, чтобы предложить вывести войска из Бахмута в обмен на информацию о позициях регулярных российских войск, однако в Киеве отказали.

В эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов задался риторическим вопросом о том, кому могут быть выгодны подобные публикации.

"Украина и ее спецслужбы будут обсуждать то, что будет соответствовать национальным интересам. Мы будем деоккупировать территории. Разведка в этих вопросах использует разные инструменты. Относительно некоторых вбросов, я не думаю, что мы должны это комментировать", — сказал Юсов.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

  • 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Спикер ВСУ Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Главарь террористов Вагнера Пригожин говорил об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитрий Гриниченко
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