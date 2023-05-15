WP написала, что Пригожин предлагал Украине сдать позиции армии РФ. В ГУР отреагировали

В Главном управлении разведки Минобороны уклончиво прокомментировали информацию газеты Washington Post о том, что главарь террористической Группы Вагнера Евгений Пригожин якобы предлагал Украине сдать позиции армии России в обмен на отвод украинских подразделений из Бахмута.

Ранее американское издание со ссылкой на собственные источники написало, что Пригожин якобы обращался к украинской разведке, чтобы предложить вывести войска из Бахмута в обмен на информацию о позициях регулярных российских войск, однако в Киеве отказали.

В эфире национального телемарафона представитель ГУР Андрей Юсов задался риторическим вопросом о том, кому могут быть выгодны подобные публикации.

"Украина и ее спецслужбы будут обсуждать то, что будет соответствовать национальным интересам. Мы будем деоккупировать территории. Разведка в этих вопросах использует разные инструменты. Относительно некоторых вбросов, я не думаю, что мы должны это комментировать", — сказал Юсов.