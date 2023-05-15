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Генштаб: В Бахмуте жестокие бои, РФ атакует окраины Часового Яра и Константиновки — карта

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2023, 06:53
Генштаб: В Бахмуте жестокие бои, РФ атакует окраины Часового Яра и Константиновки — карта - Фото
Война (Фото: Генштаб ВСУ)

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, россияне атакуют окраины Часового Яра и Константиновки, пытаясь перерезать трассы снабжения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. 

Военные заявляют, что наиболее тяжелые бои идут за Бахмут и Марьинку, за минувшие сутки на Донбассе произошло 46 боевых столкновений. 

В направлении Купянска враг пытался наступать в районах Масютовки и Синьковки, ВСУ отбились. 

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, оккупанты безуспешно атаковали в направлении Григоровки, Богдановки (окраины Часового Яра) и Предтечиного (окраина Константиновки). 

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Около Донецка украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, сбито два разведывательных беспилотника "Орлан-10" и БПЛА Supercam.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения пехоты, четыре артиллерийских подразделения на позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще семь важных объектов. 

Читайте также: ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом, захватили десять позиций оккупантов – Маляр

Дмитрий Гриниченко
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Часов ЯрвойнаДонбассМарьинкабахмутгенштабкупянскконстантиновка
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