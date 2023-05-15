Генштаб: В Бахмуте жестокие бои, РФ атакует окраины Часового Яра и Константиновки — карта

В Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, россияне атакуют окраины Часового Яра и Константиновки, пытаясь перерезать трассы снабжения. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что наиболее тяжелые бои идут за Бахмут и Марьинку, за минувшие сутки на Донбассе произошло 46 боевых столкновений.

В направлении Купянска враг пытался наступать в районах Масютовки и Синьковки, ВСУ отбились.

Продолжаются тяжелые бои за Бахмут, оккупанты безуспешно атаковали в направлении Григоровки, Богдановки (окраины Часового Яра) и Предтечиного (окраина Константиновки).

Около Донецка украинские воины отбили многочисленные атаки в районе Марьинки.

Украинская авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, сбито два разведывательных беспилотника "Орлан-10" и БПЛА Supercam.

Ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения пехоты, четыре артиллерийских подразделения на позициях, одно средство противовоздушной обороны и еще семь важных объектов.

13 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

Под Бахмутом ВСУ ликвидировали двух высокопоставленных российских командиров – полковников Вячеслава Макарова и Евгения Бровко.

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