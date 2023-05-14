ВСУ продолжают идти вперед под Бахмутом, захватили десять позиций оккупантов – Маляр
ВСУ продолжают продвигаться вперед и захватывать позиции оккупантов в пригородах к северу и к югу от Бахмута. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.
Маляр пишет, что Силы обороны Украины "за сегодняшний день захватили более десяти вражеских позиций на северных и южных окраинах Бахмута и зачистили значительную площадь лесного массива в районе Ивановского".
Как и вчера, взяты в плен вражеские военные из разных частей.
Маляр отмечает, что те, "кто знает реальную обстановку и находится сейчас там, понимают всю остроту ситуации", и что сейчас "один метр по сложности выполнения задач стоит 10 км".
При этом в самом Бахмуте по-прежнему "очень жарко".
"Враг собрал там все силы и пытается продвигаться, уничтожая все на своем пути. Продолжаются ожесточенные бои", – сообщает заместитель министра.
По ее словам, руководство операцией на Бахмутском направлении осуществляет командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский.
"Благодаря продуманному планированию... и мгновенной реакции на действия врага, стойкости и мужеству наших воинов, на сегодняшний день противник не может окружить город и добиться громкой победы на этом направлении", – подчеркивает Маляр.
- 13 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
- В тот же день генерал Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
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