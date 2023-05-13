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Под Бахмутом ВСУ продвигаются по двум направлениям, берут много пленных – Маляр

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13.05.2023, 21:51
Под Бахмутом ВСУ продвигаются по двум направлениям, берут много пленных – Маляр - Фото
Скриншот с видео

Украинские войска в пригороде Бахмута постепенно продвигаются по двум направлениям. Они уничтожают оккупантов и многих из них берут в плен. Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, в эпицентре боевых действий на Бахмутском направлении ситуация развивается динамично.

"По двум направлениям в пригороде Бахмута наши войска постепенно продвигаются. Корректных цифр сейчас не будет, потому что идут активные боевые действия. Наши уничтожают врага и уже немало взяли в плен", – написала Маляр.

В самом же городе, по ее словам, "ситуация сложнее". "Впрочем, благодаря грамотному планированию командования и мужеству наших бойцов врагу не удается взять город под контроль", – подчеркнула глава Минобороны.

  • Сегодня, 13 мая, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.
  • Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.
  • Генштаб ВСУ утром сообщал, что российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку.
  • Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео наступательных действий в юго-западных окрестностях Бахмута. В результате этих действий подразделения регулярной армии РФ, а именно 72 отдельная мотострелковая бригада, были вынуждены отступать, кое-где спасаясь бегством.
Вадим Ребрина
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Анна МалярбахмутАнна Маляр
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