Третья отдельная штурмовая бригада опубликовала видео наступательных действий в юго-западных окрестностях Бахмута. В результате этих действий подразделения регулярной армии РФ, а именно 72-я отдельная мотострелковая бригада, были вынуждены отступать, кое-где спасаясь бегством.

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В бригаде сообщили, что видео было снято на GoPro камеры бойцов.

"Здесь находились украинские позиции, когда их захватили войска противника. Так, чтобы отбить свое и соединить подконтрольные районы фронта, штурмовики двинулись в контратаку", – говорится в описании к видео.

В бригаде отметили, что операция была успешной благодаря американской технике, оружию, хорошему планированию и подготовке украинских военных.

"Понеся весомые потери, подразделения регулярной армии РФ, а именно 72-я отдельная мотострелковая бригада была вынуждена отступать, кое-где спасаясь бегством. И быстрее всего с этого поля боя бежали только наемники ЧВК "Вагнер", – сообщили в Третьей штурмовой бригаде.

Сегодня, 13 мая, спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в районе Бахмута Силам обороны удалось продвинуться на расстояние до 300 метров в результате контратак.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский написал, что украинские воины двигаются вперед на некоторых участках Бахмутского направления.

Генштаб ВСУ утром сообщал, что российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку.

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