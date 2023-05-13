Генштаб: Штурм Бахмута, Россия снова атакует дороги на Часов Яр и Константиновку — карта

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке. За сутки на Донбассе произошло 47 боевых столкновений.

В направлении Купянска россияне пытались улучшить тактическое положение, наступали в сторону Масютовки, но безуспешно.

Продолжаются беспрерывные бои в Бахмуте, также враг пытался наступать в направлении Орехово-Васильевки, Григоровки (дорога на Часов Яр) и Ступочек (дорога на Константиновку).

Вблизи Донецка отбиты многочисленные атаки в районе Марьинки.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также пять ударов по зенитно-ракетным комплексам, воины сбили 22 беспилотника разных типов.

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, три района сосредоточения пехоты, семь артиллерийских подразделений на позициях, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

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