Генштаб: Штурм Бахмута, Россия снова атакует дороги на Часов Яр и Константиновку — карта
Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке. За сутки на Донбассе произошло 47 боевых столкновений.
В направлении Купянска россияне пытались улучшить тактическое положение, наступали в сторону Масютовки, но безуспешно.
Продолжаются беспрерывные бои в Бахмуте, также враг пытался наступать в направлении Орехово-Васильевки, Григоровки (дорога на Часов Яр) и Ступочек (дорога на Константиновку).
Вблизи Донецка отбиты многочисленные атаки в районе Марьинки.
Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также пять ударов по зенитно-ракетным комплексам, воины сбили 22 беспилотника разных типов.
Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, три района сосредоточения пехоты, семь артиллерийских подразделений на позициях, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.
10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.
- 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- Спикер ВСУ Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
- Главарь террористов Вагнера Пригожин говорил об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений.
Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их
Комментарии