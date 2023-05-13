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Генштаб: Штурм Бахмута, Россия снова атакует дороги на Часов Яр и Константиновку — карта

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 06:44
Генштаб: Штурм Бахмута, Россия снова атакует дороги на Часов Яр и Константиновку — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают штурмовать Бахмут, а также снова атакуют дороги на Часов Яр и Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои продолжаются в Бахмуте и Марьинке. За сутки на Донбассе произошло 47 боевых столкновений.

В направлении Купянска россияне пытались улучшить тактическое положение, наступали в сторону Масютовки, но безуспешно.

Фронт в районе Купянска (Карта: Military Land)

Продолжаются беспрерывные бои в Бахмуте, также враг пытался наступать в направлении Орехово-Васильевки, Григоровки (дорога на Часов Яр) и Ступочек (дорога на Константиновку).

Фронт в районе Бахмута (Карта: Military Land)

Вблизи Донецка отбиты многочисленные атаки в районе Марьинки. 

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, а также пять ударов по зенитно-ракетным комплексам, воины сбили 22 беспилотника разных типов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, три района сосредоточения пехоты, семь артиллерийских подразделений на позициях, склад боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы. 

10 мая 2023 года основатель Азовского движения Билецкий сообщил, что ВСУ разгромили части 72 бригады оккупантов и штурмовиков Вагнера под Бахмутом.

  • 2 мая командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
  • Спикер ВСУ Череватый высмеял россиян, подчеркнув, что те "скоро установят рекорд Гиннесса" по количеству сроков захвата Бахмута.
  • Главарь террористов Вагнера Пригожин говорил об уходе из Бахмута 10 мая. МО: Туда стягивают "вагнеровцев" с других направлений. 

Читайте также: Пригожин заявил, что выведет Вагнер из Бахмута. ВСУ: Мы прогнозировали месяц назад, что уничтожим их

Дмитрий Гриниченко
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