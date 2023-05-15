Потери России: ВСУ уничтожили 580 россиян, 33 единицы техники и 24 беспилотника за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 580 российских оккупантов, 33 единицы техники и 24 беспилотника за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что в Бахмуте продолжаются ожесточенные бои, оккупанты атакуют окрестности Часового Яра и Константиновки, пытаясь перерезать трассы поставок.
Общие потери врага с начала большой войны составили:
— личного состава — 199 460 (+580),
— танков — 3759 (+3),
— боевых бронированных машин — 7336 (+11),
— артиллерийских систем — 3137 (+21),
— РСЗО — 562,
— средств ПВО — 316 (+2),
— самолетов — 308,
— вертолетов — 294,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 2720 (+24),
— крылатых ракет — 973 (+3),
— кораблей/катеров — 18,
— автомобильной техники и автоцистерн — 6034 (+16),
— специальной техники — 407 (+3).
- 2 мая 2023 года командир 93 бригады полковник Павел Палиса рассказал, что Силы обороны контролируют дороги на Бахмут.
- 14 мая под Бахмутом ВСУ ликвидировали двух высокопоставленных российских командиров – полковников Вячеслава Макарова и Евгения Бровко.
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