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"Как на парковке". 59 бригада уничтожила два российских танка друг за другом – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
20.05.2023, 12:10
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Два российских танка были уничтожены Вооруженными Силами Украины – их взорвали рядом друг с другом, как "на парковке". Соответствующее видео показал командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.

По словам Мадяра, российские танки были уничтожены с помощью ПТРК Javelin воинами 59-й бригады.

На видео зафиксировано, как сначала взрывается один российский танк. Его экипаж пытается эвакуироваться на БМП.

Через некоторое время приезжает второй российский танк и взрывается ровно возле первого.

Взрывы танков сопровождаются детонацией их боекомплекта.

Смотрите также: Мавик взорвал российскую МТ-ЛБ, но не успел уйти от огненного шара – видео детонации

Наталья Медведева
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