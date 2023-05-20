Два российских танка были уничтожены Вооруженными Силами Украины – их взорвали рядом друг с другом, как "на парковке". Соответствующее видео показал командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.

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По словам Мадяра, российские танки были уничтожены с помощью ПТРК Javelin воинами 59-й бригады.

На видео зафиксировано, как сначала взрывается один российский танк. Его экипаж пытается эвакуироваться на БМП.

Через некоторое время приезжает второй российский танк и взрывается ровно возле первого.

Взрывы танков сопровождаются детонацией их боекомплекта.

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