Два российских танка были уничтожены Вооруженными Силами Украины – их взорвали рядом друг с другом, как "на парковке". Соответствующее видео показал командир отдельной тактической группы аэроразведки "Птахи Мадяра" Роберт Бровди.
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По словам Мадяра, российские танки были уничтожены с помощью ПТРК Javelin воинами 59-й бригады.
На видео зафиксировано, как сначала взрывается один российский танк. Его экипаж пытается эвакуироваться на БМП.
Через некоторое время приезжает второй российский танк и взрывается ровно возле первого.
Взрывы танков сопровождаются детонацией их боекомплекта.
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