Бойцы аэроразведки на Авдеевском направлении фронта, одном из наиболее "горячих" вместе с Бахмутским и Северодонецким, показали боевой эпизод с детонацией груза на тягаче МТ-ЛБ российских оккупантов.

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На видео с дрона DJI Mavic на бронемашину, более известную как "мотолыга", сбрасывают небольшие боеприпасы, один из которых эффектно подрывает начиненный противотанковыми минами МТ-ЛБ.

По информации военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 110 отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжого Марка Безручко, в результате взрыва дрон не успел уйти вверх/в сторону и был утрачен.

"Тот редкий случай, когда потеря мавика не несет разочарования. Телепортировали МТ-ЛБ к Кобзону", — подытожили в бригаде.

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