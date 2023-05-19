Бойцы аэроразведки на Авдеевском направлении фронта, одном из наиболее "горячих" вместе с Бахмутским и Северодонецким, показали боевой эпизод с детонацией груза на тягаче МТ-ЛБ российских оккупантов.
На видео с дрона DJI Mavic на бронемашину, более известную как "мотолыга", сбрасывают небольшие боеприпасы, один из которых эффектно подрывает начиненный противотанковыми минами МТ-ЛБ.
По информации военнослужащих батареи управления и артиллерийской разведки 110 отдельной механизированной бригады им. генерал-хорунжого Марка Безручко, в результате взрыва дрон не успел уйти вверх/в сторону и был утрачен.
"Тот редкий случай, когда потеря мавика не несет разочарования. Телепортировали МТ-ЛБ к Кобзону", — подытожили в бригаде.
- Контрнаступательные действия под Бахмутом: десятая бригада "Эдельвейс" отбила позиции РФ – видео штурма.
- 18 мая СБУ сообщила, что ее бойцы "отправили к Кобзону" за день 11 единиц техники россиян.
Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео поражения от первого лица
Комментарии