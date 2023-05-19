RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мавік підірвав російську МТ-ЛБ, але не встиг втікти від вогненної кулі – відео детонації видео

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 12:10
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
"Залетів на дискотеку". Український дрон-камікадзе атакував "в лоб" п'ятьох росіян – відео
"Залетів на дискотеку". Український дрон-камікадзе атакував "в лоб" п'ятьох росіян – відео
оновлено

Бійці аеророзвідки на Авдіївському напрямку фронту, одному з найбільш "гарячих" разом із Бахмутським та Сіверськодонецьким, показали бойовий епізод із детонацією вантажу на тягачі МТ-ЛБ російських окупантів.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

На відео з дрона DJI Mavic на бронемашину, більш відому як "мотолига", скидають невеликі боєприпаси, один з яких ефектно підриває начинений протитанковими мінами МТ-ЛБ.

За інформацією військовослужбовців батареї управління та артилерійської розвідки 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, внаслідок вибуху дрон не встиг втікти вгору/убік і був втрачений.

"Той рідкісний випадок, коли втрата мавіка не розчаровує. Телепортували МТ-ЛБ до Кобзона", – підсумували в бригаді.

ДОПОВНЕНО о 15:53. YouTube видалив відео "за порушення Умов користування". Подивитись його можна у Telegram підрозділу ось тут.

Дивіться також: Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавибух10 бригадамт-лбдетонаціябоєзапас
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 