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Бійці аеророзвідки на Авдіївському напрямку фронту, одному з найбільш "гарячих" разом із Бахмутським та Сіверськодонецьким, показали бойовий епізод із детонацією вантажу на тягачі МТ-ЛБ російських окупантів.

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На відео з дрона DJI Mavic на бронемашину, більш відому як "мотолига", скидають невеликі боєприпаси, один з яких ефектно підриває начинений протитанковими мінами МТ-ЛБ.

За інформацією військовослужбовців батареї управління та артилерійської розвідки 110 окремої механізованої бригади ім. генерал-хорунжого Марка Безручка, внаслідок вибуху дрон не встиг втікти вгору/убік і був втрачений.

"Той рідкісний випадок, коли втрата мавіка не розчаровує. Телепортували МТ-ЛБ до Кобзона", – підсумували в бригаді.

ДОПОВНЕНО о 15:53. YouTube видалив відео "за порушення Умов користування". Подивитись його можна у Telegram підрозділу ось тут.

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