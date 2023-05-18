Спецпризначенці Служби безпеки України за день дронами знищили 11 одиниць ворожої техніки і 15 окупантів. Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі СБУ.

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"Наші оператори ударних дронів із Центру спецоперацій "А" щодня відправляють "до Кобзона" колони росіян разом із танками і гарматами", – зазначили у Службі безпеки.

На відео "одного дня роботи" можна побачити, як українські безпілотники влучають по техніці та особовому складу ворога.

За даними СБУ, протягом доби було знищено:

- САУ "МСТА-С";

- танк;

- БМП-3;

- протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";

- РЕБ;

- 6 одиниць транспортної техніки;

- 15 загарбників.

16 травня 2023 року з'явився ролик, як українські дрони-камікадзе "Пегас" знищили дві російські установки для розмінування, відомі як "Змій Горинич".

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