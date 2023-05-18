Спецпризначенці Служби безпеки України за день дронами знищили 11 одиниць ворожої техніки і 15 окупантів. Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі СБУ.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
"Наші оператори ударних дронів із Центру спецоперацій "А" щодня відправляють "до Кобзона" колони росіян разом із танками і гарматами", – зазначили у Службі безпеки.
На відео "одного дня роботи" можна побачити, як українські безпілотники влучають по техніці та особовому складу ворога.
За даними СБУ, протягом доби було знищено:
- САУ "МСТА-С";
- танк;
- БМП-3;
- протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";
- РЕБ;
- 6 одиниць транспортної техніки;
- 15 загарбників.
- 16 травня 2023 року з'явився ролик, як українські дрони-камікадзе "Пегас" знищили дві російські установки для розмінування, відомі як "Змій Горинич".
Дивіться також: Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Ще по темі
"Доставка боєприпасів". Спецпризначенці СБУ знищили дронами 10 одиниць техніки окупантів – відео 16.05.2023До боротьби з "шахедами" підключається дедалі більше мобільних груп, це надзвичайно важливо – ЗСУ 03.05.2023Два з незбитих вночі "шахеди" прилетіли по Дніпру та Миколаївській області 03.05.2023
Останні новини
Коментарі