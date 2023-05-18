RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Відправили до Кобзона". Бійці СБУ знищили дронами танк, САУ і ще 9 одиниць техніки росіян – відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 17:49
Бійці СБУ знищили дронами 11 одиниць техніки росіян
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи
"Залетів на дискотеку". Український дрон-камікадзе атакував "в лоб" п'ятьох росіян – відео
"Залетів на дискотеку". Український дрон-камікадзе атакував "в лоб" п'ятьох росіян – відео

Спецпризначенці Служби безпеки України за день дронами знищили 11 одиниць ворожої техніки і 15 окупантів. Відповідне відео оприлюднили у Telegram-каналі СБУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Наші оператори ударних дронів із Центру спецоперацій "А" щодня відправляють "до Кобзона" колони росіян разом із танками і гарматами", – зазначили у Службі безпеки.

На відео "одного дня роботи" можна побачити, як українські безпілотники влучають по техніці та особовому складу ворога.

За даними СБУ, протягом доби було знищено:

- САУ "МСТА-С";

- танк;

- БМП-3;

- протитанкова гармата МТ-12 "Рапіра";

- РЕБ;

- 6 одиниць транспортної техніки;

- 15 загарбників.

  • 16 травня 2023 року з'явився ролик, як українські дрони-камікадзе "Пегас" знищили дві російські установки для розмінування, відомі як "Змій Горинич".

Дивіться також: Український дрон-камікадзе вдарив у російський Patriot – відео влучення від першої особи

Олег Васьків
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнасбудрон
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 