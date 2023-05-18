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"Отправили к Кобзону". Бойцы СБУ уничтожили дронами 11 единиц техники россиян – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 17:49
Бойцы СБУ уничтожили дронами 11 единиц техники россиян
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Спецназ Службы безопасности Украины за день дронами уничтожил 11 единиц вражеской техники и 15 оккупантов. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале СБУ.

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"Наши операторы ударных дронов из Центра спецопераций "А" ежедневно отправляют "к Кобзону" колонны россиян вместе с танками и пушками", – отметили в Службе безопасности.

На видео "одного дня работы" можно увидеть, как украинские беспилотники попадают по технике и личному составу врага.

По данным СБУ, в течение суток было уничтожено:

- САУ "МСТА-С";

- танк;

- БМП-3;

- противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";

- РЭБ;

- 6 единиц транспортной техники;

– 15 захватчиков.

  • 16 мая 2023 года появился ролик, как украинские дроны-камикадзе "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования, известные как "Змей Горыныч".

Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео попадания от первого лица

Олег Васькив
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