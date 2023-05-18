Спецназ Службы безопасности Украины за день дронами уничтожил 11 единиц вражеской техники и 15 оккупантов. Соответствующее видео было обнародовано в Telegram-канале СБУ.
Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube
"Наши операторы ударных дронов из Центра спецопераций "А" ежедневно отправляют "к Кобзону" колонны россиян вместе с танками и пушками", – отметили в Службе безопасности.
На видео "одного дня работы" можно увидеть, как украинские беспилотники попадают по технике и личному составу врага.
По данным СБУ, в течение суток было уничтожено:
- САУ "МСТА-С";
- танк;
- БМП-3;
- противотанковая пушка МТ-12 "Рапира";
- РЭБ;
- 6 единиц транспортной техники;
– 15 захватчиков.
- 16 мая 2023 года появился ролик, как украинские дроны-камикадзе "Пегас" уничтожили две российские установки для разминирования, известные как "Змей Горыныч".
Смотрите также: Украинский дрон-камикадзе ударил в российский Patriot – видео попадания от первого лица
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии