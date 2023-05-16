Украинские дроны-камикадзе "Пегас" уничтожили две российских установки для разминирования, известные как "Змей Горыныч". Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Министр отметил, что беспилотники приобретены для военных благодаря донатам украинцев через UNITED24.

"Предместье Бахмута. Работает Армия дронов 59 ОМБР имени Якова Гандзюка и мощные беспилотники-камикадзе "Пегас", – написал Федоров.

По информации министра, в результате работы дронов-камикадзе были уничтожены две вражеские установки для разминирования УР-83П, так называемые "Змеи Горынычи".

"А еще – 1300 кг тротила. Россияне использовали установки, чтобы разминировать поля для наступления и разрушать укрытия наших воинов. Теперь "Змей Горыныч" – это кучка хлама", – написал Федоров.

15 мая стало известно, что Великобритания передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 километров, а также ракеты для систем противовоздушной обороны.

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