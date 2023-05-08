Федоров: К бою готовы восемь новых ударных рот дронов украинского производства – фото

Армию дронов пополнили восемь новых ударных рот БпЛА украинского производства. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Восемь новых ударных рот БпЛА готовы к бою – передали им пикапы, ударные коптеры и FPV-дроны", – написал Федоров.

Глава Минцифры уточнил, что беспилотники для Армии дронов приобрели в рамках платформы UNITED24 и за счет государственного бюджета.

"Важно, что все дроны украинского производства. Продолжаем убирать блокеры для развития украинских компаний. Будет еще много перемен. Чтобы в Украине ежемесячно производили тысячи дронов, которые сейчас нужны Силам обороны", – заявил он.

По словам министра, создание ударных рот – беспрецедентный и своевременный шаг.

"Три ударные роты, которые мы запустили несколько месяцев назад, уже имеют успешные результаты на фронте", – сообщил Федоров.

Наталія Медведєва

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