"Армия дронов". Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою – Федоров

В Украине сформированы, укомплектованы и уже готовы к бою первые три ударные роты БПЛА, созданные в рамках проекта "Армия дронов". Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Федоров напомнил, что ранее вместе с Генштабом анонсировалось создание первых в мире ударных рот бесплотников – "с совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов".

"Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры", – сообщил Федоров.

Он отметил, что беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии – наводить артиллерию, помогут украинским воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизни. Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Старлинки – это бесперебойная связь на поле боя.

"Все это – наше конкурентное преимущество над россиянами", – заявил Федоров.

27 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утвердил на Ставке создание ударных рот БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

30 января Министерство обороны сообщило о подписании контрактов с 16 украинскими производителями беспилотников. По словам министра Алексея Резникова, в 2023 году на закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины планируют направить около 20 млрд грн, но "это только начало".

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Оксана Житнюк

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