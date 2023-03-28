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"Армия дронов". Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою – Федоров

Цей матеріал також доступний українською
28.03.2023, 19:41
Фото - Telegram Михаила Федорова

В Украине сформированы, укомплектованы и уже готовы к бою первые три ударные роты БПЛА, созданные в рамках проекта "Армия дронов". Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Федоров напомнил, что ранее вместе с Генштабом анонсировалось создание первых в мире ударных рот бесплотников – "с совершенно новым подходом к менеджменту, обучению и доктрине применения дронов".

"Сегодня первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою. Вместе с партнерами полностью их укомплектовали. Передали пикапы, ударные коптеры и Старлинки. Все беспилотники украинского производства. Оборудование для ударных рот Армии дронов приобрели частные доноры", – сообщил Федоров.

Он отметил, что беспилотники будут выполнять разведывательные и ударные миссии – наводить артиллерию, помогут украинским воинам быть максимально эффективными во время городских боев и сохранять жизни. Пикапы пригодятся для рейдов мобильных групп в тыл врага, доставки грузов и эвакуации раненых. Старлинки – это бесперебойная связь на поле боя.

"Все это – наше конкурентное преимущество над россиянами", – заявил Федоров.

"Армия дронов". Первые три ударные роты БПЛА уже готовы к бою – Федоров

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Оксана Житнюк
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