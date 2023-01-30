Резников: Минобороны заключило контракты с 16 производителями БПЛА. Выделят около 20 млрд
Министерство обороны заключило контракты с 16 украинскими производителями беспилотников. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Резников.
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По его словам, министерство уже заключило 16 государственных контрактов с производителям БПЛА — всего ведомство получило 75 заявок от отечественных производителей.
Он отметил, что в 2023 году на закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины планируют направить около 20 млрд грн.
"Это только начало. Ведь речь идет не только о нуждах аэроразведки. Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения — воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и об ударных дронах, и о доставке боеприпасов, эвакуации раненых и т.д", — написал министр.
Резников заявил, что 30 января представители Минобороны, Генерального штаба ВСУ, а также отечественные разработчики и производители БПЛА будут обсуждать вопросы по развитию производства украинских ударных и разведывательных дронов.
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