Резников: Минобороны заключило контракты с 16 производителями БПЛА. Выделят около 20 млрд

Министерство обороны заключило контракты с 16 украинскими производителями беспилотников. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Резников.

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По его словам, министерство уже заключило 16 государственных контрактов с производителям БПЛА — всего ведомство получило 75 заявок от отечественных производителей.

Он отметил, что в 2023 году на закупку беспилотников для Вооруженных Сил Украины планируют направить около 20 млрд грн.

"Это только начало. Ведь речь идет не только о нуждах аэроразведки. Мы говорим о развитии рынка дронов широкого спектра применения — воздух-земля-вода. Это и о корректировке артиллерии, и об ударных дронах, и о доставке боеприпасов, эвакуации раненых и т.д", — написал министр.

Резников заявил, что 30 января представители Минобороны, Генерального штаба ВСУ, а также отечественные разработчики и производители БПЛА будут обсуждать вопросы по развитию производства украинских ударных и разведывательных дронов.

Ранее Резников объявил о запуске серийного производства САУ "Богдана". Украинская артустановка будет поддерживать западные танки на фронте.

Недавно власти страны-террориста России развернули установки противовоздушной обороны в Москве и в ее окрестностях.

Турецкая компания Baykar бесплатно передала ВСУ еще два Bayraktar.

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Дмитро Гриниченко

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