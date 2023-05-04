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Для "Армии дронов" подготовили уже 10 000 операторов – Федоров

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 22:30
Для
Михаил Федоров (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

В рамках проекта "Армия дронов" уже подготовлено 10 000 операторов беспилотников. Начавшая этот проект фандрейзинговая платформа "United 24" собрала 325 миллионов долларов. Об этом в эфире телемарафона сказал вице-премьер-министр по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, средства на "United 24" переводят жители 110 стран мира.

"Недавно, кстати, мы закончили первую часть проекта обучения пилотов БПЛА, 10 000 пилотов научили за это время", – сказал Федоров, отметив, что "Армия дронов" – "это о комплексном развитии сферы БПЛА – как с точки зрения производства, так и и с точки зрения их применения".

Целью проекта является создание 60 ударных рот БПЛА.

  • 30 января Минобороны сообщило о подписании контрактов с 16 украинскими производителями беспилотников. По словам Резникова, в 2023 году на закупку беспилотников для ВСУ планируют направить около 20 млрд грн, но "это только начало".
  • 24 марта Кабмин упростил условия для производства военных дронов, что, как ожидается, значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт и создаст условия для стремительного развития украинского милтек.
  • 28 марта Федоров сообщил о создании первых трех рот ударных БПЛА в рамках проекта "Армия дронов".

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Вадим Ребрина
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БПЛА Михаил Федоров армия дронов
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