Воїни 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" відбили 4 кв. км території внаслідок успішного штурму під Бахмутом. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

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Військові заявляють, що штурм проходив за підтримки артилерії, важкої та легкоброньованої техніки, а також професійної групи бійців, яка забезпечила успіх операції.

Зазначається, що завдяки злагодженим діям воїни відбили близько 4 кв. км території поблизу Бахмуту.

"Це яскравий приклад ідеальної взаємодії всередині підрозділу та повної довіри командиру", – сказано в повідомленні.

На відео можна побачити штурмові дії бійців 10-ї бригади. Увага – є ненормативна лексика.

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі LIGA.net спростував повідомлення росіян про нібито "повне захоплення" Бахмута та підкреслив, що контрнаступальні дії на флангах навколо міста продовжуються.

17 травня 2023 року речник Східного угруповання військ повідомляв, що в Бахмуті Сили оборони відвоювали ще до 500 метрів, а окупанти "зайняли вигідніші рубежі".

У Генштабі ЗСУ заявляли про тяжкі бої в Бахмуті та про російський штурм траси постачання на Костянтинівку.

Командувач Сухопутними військами опублікував відео допиту полоненого ув'язненого з групи Вагнера, захопленого в районі Бахмута: "Втрати у Бахмуті величезні".

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