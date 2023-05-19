Воїни 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" відбили 4 кв. км території внаслідок успішного штурму під Бахмутом. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.
Військові заявляють, що штурм проходив за підтримки артилерії, важкої та легкоброньованої техніки, а також професійної групи бійців, яка забезпечила успіх операції.
Зазначається, що завдяки злагодженим діям воїни відбили близько 4 кв. км території поблизу Бахмуту.
"Це яскравий приклад ідеальної взаємодії всередині підрозділу та повної довіри командиру", – сказано в повідомленні.
На відео можна побачити штурмові дії бійців 10-ї бригади. Увага – є ненормативна лексика.
Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі LIGA.net спростував повідомлення росіян про нібито "повне захоплення" Бахмута та підкреслив, що контрнаступальні дії на флангах навколо міста продовжуються.
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