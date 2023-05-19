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Контрнаступальні дії під Бахмутом. "Едельвейси" відбили позиції РФ – відео штурму видео

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19.05.2023, 10:21
Штурм позицій росіян під Бахмутом (фото: скриншот з відео)
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Воїни 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" відбили 4 кв. км території внаслідок успішного штурму під Бахмутом. Відповідне відео опублікувала пресслужба з'єднання.

Військові заявляють, що штурм проходив за підтримки артилерії, важкої та легкоброньованої техніки, а також професійної групи бійців, яка забезпечила успіх операції.

Зазначається, що завдяки злагодженим діям воїни відбили близько 4 кв. км території поблизу Бахмуту.

"Це яскравий приклад ідеальної взаємодії всередині підрозділу та повної довіри командиру", – сказано в повідомленні.

На відео можна побачити штурмові дії бійців 10-ї бригади. Увага – є ненормативна лексика.

Фронт у районі Бахмута (карта: Military Land)

Раніше речник Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі LIGA.net спростував повідомлення росіян про нібито "повне захоплення" Бахмута та підкреслив, що контрнаступальні дії на флангах навколо міста продовжуються.

  • 17 травня 2023 року речник Східного угруповання військ повідомляв, що в Бахмуті Сили оборони відвоювали ще до 500 метрів, а окупанти "зайняли вигідніші рубежі".
  • У Генштабі ЗСУ заявляли про тяжкі бої в Бахмуті та про російський штурм траси постачання на Костянтинівку.
  • Командувач Сухопутними військами опублікував відео допиту полоненого ув'язненого з групи Вагнера, захопленого в районі Бахмута: "Втрати у Бахмуті величезні".

Читайте також: "Я тобі не брат!": ЗСУ беруть полоненого під Бахмутом, відео з нагрудної камери

Дмитро Гриниченко
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