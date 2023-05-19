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ЗСУ: Росіяни розганяють фейк про захоплення Бахмута. Тримаємо південний захід, атакуємо на флангах

Этот материал также доступен на русском
19.05.2023, 09:41
ЗСУ: Росіяни розганяють фейк про захоплення Бахмута. Тримаємо південний захід, атакуємо на флангах - Фото
Артилерія ЗСУ (фото: 93 ОМБр "Холодний Яр"/Facebook)

Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий у коментарі LIGA.net спростував повідомлення росіян про нібито "повне захоплення" Бахмута. 

За його словами, заяви ворога не відповідають дійсності, – Збройні Сили України утримують південно-західну частину міста.

Він зазначив, що вранці 19 травня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський чітко роздав вказівки щодо оборони як у самому Бахмуті, так і щодо контрнаступальних дій на флангах навколо міста.

Фронт у районі Бахмута (карта: Military Land)

Раніше Генштаб ЗСУ заявляв, що у Бахмуті йдуть важкі бої. Також ворог без успіху атакував у напрямку Іванівського (траса на Костянтинівку).

Бої у Бахмуті (карта: Military Land)

  • 17 травня 2023 року речник Східного угруповання військ повідомляв, що в Бахмуті Сили оборони відвоювали ще до 500 метрів, а окупанти "зайняли вигідніші рубежі".
  • У Генштабі ЗСУ заявляли про тяжкі бої в Бахмуті та про російський штурм траси постачання на Костянтинівку.
  • Командувач Сухопутними військами опублікував відео допиту полоненого ув'язненого з групи Вагнера, захопленого в районі Бахмута: "Втрати у Бахмуті величезні".

Читайте також: "Я тобі не брат!": ЗСУ беруть полоненого під Бахмутом, відео з нагрудної камери

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасолександр сирськийбахмутСергій Череватий
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