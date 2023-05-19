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ВСУ: Россияне разгоняют фейк о захвате Бахмута. Держим юго-запад, контратакуем на флангах

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 09:41
ВСУ: Россияне разгоняют фейк о захвате Бахмута. Держим юго-запад, контратакуем на флангах - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии LIGA.net опроверг сообщения российской пропаганды о якобы "полном захвате" Бахмута. 

По его словам, заявления врага не соответствуют действительности, Вооруженные Силы Украины удерживают юго-западную часть города.

Он отметил, что утром 19 мая командующий Сухопутными войсками Александр Сырский четко раздал указания по обороне как в самом Бахмуте, так и по контрнаступательным действиям на флангах вокруг города.

Фронт в районе Бахмута (карта: Military Land)

Ранее Генштаб ВСУ заявлял, что в Бахмуте идут тяжелые бои. Также враг безуспешно атаковал в направлении Ивановского (трасса на Константиновку).

Бои в Бахмуте (карта: Military Land)

  • 17 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск сообщал, что в Бахмуте Силы обороны отвоевали еще до 500 метров, а оккупанты "заняли более выгодные рубежи".
  • В Генштабе ВСУ заявляли о тяжелых боях в Бахмуте и о российском штурме трассы поставок на Константиновку.
  • Командующий Сухопутными войсками опубликовал видео допроса пленного заключенного из группы Вагнера, захваченного в районе Бахмута: "Потери в Бахмуте огромные".

Читайте также: "Я тебе не брат!": ВСУ берут пленника под Бахмутом, видео из нагрудной камеры

Дмитрий Гриниченко
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войнаДонбассбахмуталександр сырскийСергей Череватый
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