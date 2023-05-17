Генштаб: Тяжелые бои в Бахмуте, Россия штурмует трассу снабжения на Константиновку – карта

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои, россияне пытаются перерезать трассу снабжения на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, за день на Донбассе произошло 25 боевых столкновений.

В направлении Купянска россияне пытались улучшить тактическое положение и безуспешно атаковали в районах Масютовки и Новоселовского.

Около Кременной враг пытался наступать в районе Невского, но был отброшен.

Продолжается штурм Бахмута, идут тяжелые бои. За сутки украинские воины отбили попытки противника наступать в направлении Ивановского (трасса на Константиновку).

Вблизи Донецка отбиты многочисленные атаки в Марьинке.

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, пять из которых – по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено два разведывательных беспилотника "Орлан-10".

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