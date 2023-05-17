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Генштаб: Тяжелые бои в Бахмуте, Россия штурмует трассу снабжения на Константиновку – карта

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 18:51
Генштаб: Тяжелые бои в Бахмуте, Россия штурмует трассу снабжения на Константиновку – карта - Фото
Бойцы ВСУ (фото: Генштаб ВСУ)

В Бахмуте продолжаются тяжелые бои, россияне пытаются перерезать трассу снабжения на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, за день на Донбассе произошло 25 боевых столкновений. 

В направлении Купянска россияне пытались улучшить тактическое положение и безуспешно атаковали в районах Масютовки и Новоселовского. 

Фронт в районе Купянска (карта: Military Land)

Около Кременной враг пытался наступать в районе Невского, но был отброшен. 

Фронт в районе Кременной (карта: Military Land)

Продолжается штурм Бахмута, идут тяжелые бои. За сутки украинские воины отбили попытки противника наступать в направлении Ивановского (трасса на Константиновку). 

Фронт в районе Бахмута (карта: Military Land)

Вблизи Донецка отбиты многочисленные атаки в Марьинке. 

Фронт в районе Донецка (карта: Military Land)

Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, пять из которых – по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено два разведывательных беспилотника "Орлан-10". 

Ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения пехоты, два склада боеприпасов, два склада с горючим, одно артиллерийское подразделение на позиции, два средства противовоздушной обороны и еще два важных объекта. 

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Дмитрий Гриниченко
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