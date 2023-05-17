Генштаб: Тяжелые бои в Бахмуте, Россия штурмует трассу снабжения на Константиновку – карта
В Бахмуте продолжаются тяжелые бои, россияне пытаются перерезать трассу снабжения на Константиновку. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Военные заявляют, что наиболее ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку, за день на Донбассе произошло 25 боевых столкновений.
В направлении Купянска россияне пытались улучшить тактическое положение и безуспешно атаковали в районах Масютовки и Новоселовского.
Около Кременной враг пытался наступать в районе Невского, но был отброшен.
Продолжается штурм Бахмута, идут тяжелые бои. За сутки украинские воины отбили попытки противника наступать в направлении Ивановского (трасса на Константиновку).
Вблизи Донецка отбиты многочисленные атаки в Марьинке.
Украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники, пять из которых – по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено два разведывательных беспилотника "Орлан-10".
- 16 мая 2023 года генерал-полковник Александр Сырский заявил, что "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы в мышеловку.
- В тот же день замминистра обороны Анна Маляр отметила, что за несколько дней Силы обороны освободили на север и юг от Бахмута территорию около 20 кв. км.
- Бахмут. Силы обороны отвоевали еще до 500 м. Оккупанты "заняли более выгодные рубежи".
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