В Бахмуте тяжелые бои с разными результатами на разных участках – Маляр

За несколько дней Силы обороны освободили к северу и югу от Бахмута территорию около 20 кв км, однако в самом Бахмуте враг несколько продвинулся. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

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"В течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге в пригородах Бахмута около 20 квадратных километров. Вместе с тем, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией", – написала Маляр.

Кроме того, по ее данным, россияне подтягивают на этих участках подразделения профессиональных десантников.

"Продолжаются тяжелые бои с разным результатом", – отмечает она.

Маляр подчеркивает, что в сложившейся ситуации ВСУ делают "максимум и даже больше".

Она напоминает, что армия РФ с прошлого лета не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении.

"То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение, – это результат сверхусилий наших бойцов и высокий уровень профессионализма командования обороной", – пишет заместитель министра.

Ранее сегодня генерал-полковник Александр Сырский написал, что, "несмотря на то, что у российских оккупантов больше ресурсов, Силы обороны разрушают их планы, и фронтовой Бахмут станет для противника "мышеловкой".

Утром 15 мая Сырский предостерег, что локальные успехи в районе Бахмута нужно именно так и воспринимать – как "частичные" успехи.

Вечером 15 мая спикер Восточной группировки войск Череватый сообщил, что оккупанты "попали в ловушку" в Бахмуте, а на флангах ВСУ продвинулись "до 2 км".

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