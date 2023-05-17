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"Я тебе не брат!": ВСУ берут пленного под Бахмутом, видео с нагрудной камеры видео

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2023, 20:38
Фото – скриншот из видео
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При наступлении под Бахмутом ВСУ взяли в плен военного РФ. Видео журналиста Радіо Свобода Марьяна Кушнира опубликовало издание Current Time.

На видео пленный говорит, что он родом из Улан-Удэ (Бурятия), но до мобилизации жил в Санкт-Петербурге. До того как сдаться в плен, он не ел четыре дня – его подразделение обещали снабжать едой "вагнеровцы", но ни продуктов, ни воды не привезли и просто бросили в лесополосе.

Когда россиянин выходит с поднятыми руками, он спрашивает: "Нас посадят, брат?", на что украинский военный отвечает: "Ты мне не брат". После этого россиянину дают воду и объясняют его права как военнопленного. 

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Сергей Бережной
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бахмутвоеннопленный
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