При наступлении под Бахмутом ВСУ взяли в плен военного РФ. Видео журналиста Радіо Свобода Марьяна Кушнира опубликовало издание Current Time.

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На видео пленный говорит, что он родом из Улан-Удэ (Бурятия), но до мобилизации жил в Санкт-Петербурге. До того как сдаться в плен, он не ел четыре дня – его подразделение обещали снабжать едой "вагнеровцы", но ни продуктов, ни воды не привезли и просто бросили в лесополосе.

Когда россиянин выходит с поднятыми руками, он спрашивает: "Нас посадят, брат?", на что украинский военный отвечает: "Ты мне не брат". После этого россиянину дают воду и объясняют его права как военнопленного.

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