Воины 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" отбили 4 кв. км территории в результате успешного штурма под Бахмутом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения.

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Военные заявляют, что штурм проходил при поддержке артиллерии, тяжелой и легкобронированной техники, а также профессиональной группы бойцов, которая обеспечила успех операции.

Отмечается, что в результате слаженных действий воины отбили около 4 кв. км территории вблизи Бахмута.

"Это яркий пример идеального взаимодействия внутри подразделения и полного доверия командиру", – сказано в сообщении.

На видео можно увидеть штурмовые действия бойцов 10 бригады. Внимание – присутствует ненормативная лексика.

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