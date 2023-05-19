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Контрнаступление под Бахмутом. 10 бригада "Эдельвейс" отбила позиции РФ – видео штурма видео

Цей матеріал також доступний українською
19.05.2023, 10:21
Штурм позиций россиян под Бахмутом (фото: скриншот с видео)
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Воины 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" отбили 4 кв. км территории в результате успешного штурма под Бахмутом. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба соединения. 

Военные заявляют, что штурм проходил при поддержке артиллерии, тяжелой и легкобронированной техники, а также профессиональной группы бойцов, которая обеспечила успех операции.
Отмечается, что в результате слаженных действий воины отбили около 4 кв. км территории вблизи Бахмута. 
"Это яркий пример идеального взаимодействия внутри подразделения и полного доверия командиру",  сказано в сообщении.
На видео можно увидеть штурмовые действия бойцов 10 бригады. Внимание  присутствует ненормативная лексика.
Фронт в районе Бахмута (карта: Military Land)
Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в комментарии LIGA.net опроверг сообщения российской пропаганды о якобы "полном захвате" Бахмута и подчеркнул, что контрнаступательные действия на флангах вокруг города продолжаются. 
  • 17 мая 2023 года представитель Восточной группировки войск сообщал, что в Бахмуте Силы обороны отвоевали еще до 500 метров, а оккупанты "заняли более выгодные рубежи".
  • В Генштабе ВСУ заявляли о тяжелых боях в Бахмуте и о российском штурме трассы поставок на Константиновку.
  • Командующий Сухопутными войсками опубликовал видео допроса пленного заключенного из группы Вагнера, захваченного в районе Бахмута: "Потери в Бахмуте огромные".

Читайте также: "Я тебе не брат!": ВСУ берут пленника под Бахмутом, видео из нагрудной камеры

Дмитрий Гриниченко
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