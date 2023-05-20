Два російські танки було знищено Збройними Силами України – їх підірвали поряд один з одним, як "на парковці". Відповідне відео показав командир окремої тактичної групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" Роберт Бровді.
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За словами Мадяра, російські танки було знищено за допомогою ПТРК Javelin воїнами 59-ї бригади.
На відео зафіксовано, як спершу вибухає один російський танк. Його екіпаж намагається евакуюватись на БМП.
Через деякий час приїжджає другий російський танк і вибухає біля першого.
Вибухи танків супроводжуються детонацією їхнього боєкомплекту.
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