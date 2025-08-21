Трамп заявив, що Україна має відповідати Росії: Попереду цікаві часи

Володимир Зеленський і Дональд Трамп (Фото: Офіс президента)

Президент США Дональд Трамп заявив, що для перемоги Україні необхідно відповідати на російські удари, а не тільки оборонятись. Такий допис він опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

"Дуже важко, якщо не неможливо, виграти війну, не атакуючи країну-загарбника. Це як у спорті, коли у команди є чудова оборона, але їй не дозволяють грати в нападі. Шансів на перемогу немає! Так само і з Україною та Росією. Нечесний і вкрай некомпетентний Джо Байден не дозволив Україні ВІДПОВІДАТИ, а лише ЗАХИЩАТИСЯ. Як це спрацювало? У будь-якому разі, ця війна НІКОЛИ б не відбулася, якби я був президентом - НУЛЬ ШАНСІВ. Попереду цікаві часи!!!", - написав Трамп (великі літери - як в автора).

Інших подробиць керівник Штатів не навів.

