Уночі Росія запустила по Україні 614 засобів повітряного нападу, з них 40 – ракети
Під час масованої комбінованої атаки у ніч проти 21 серпня Росія використала 40 ракет і 574 безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
Загалом було 614 засобів повітряного нападу: 574 "шахеди" і дрони-імітатори, а також чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, 19 крилатих ракет Х-101, 14 крилатих ракет "Калібр" і одна ракета невстановленого типу (запущена з тимчасово окупованого Криму).
Протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей: 546 БпЛА, один "Кинджал", 18 ракет Х-101, 12 "Калібрів".
Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламків) – ще на трьох.
- Здебільшого дрони й ракети летіли в бік західної частини України, проте є наслідки й в інших регіонах, зокрема було два удари по Запоріжжю.
- Уперше за повномасштабну війну ворог атакував ракетами й БпЛА Мукачево. Там 12 постраждалих і сильна пожежа на підприємстві. У Львові одна людина загинула і двоє постраждали.
