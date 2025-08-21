Уночі Росія запустила по Україні 614 засобів повітряного нападу, з них 40 – ракети

Росія влаштувала одну з найбільш масованих ракетно-дронових атак

Наслідки атаки у Мукачево (Фото: Telegram / dmytro_lubinetzs)

Під час масованої комбінованої атаки у ніч проти 21 серпня Росія використала 40 ракет і 574 безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

Загалом було 614 засобів повітряного нападу: 574 "шахеди" і дрони-імітатори, а також чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23, 19 крилатих ракет Х-101, 14 крилатих ракет "Калібр" і одна ракета невстановленого типу (запущена з тимчасово окупованого Криму).

Протиповітряною обороною збито/подавлено 577 повітряних цілей: 546 БпЛА, один "Кинджал", 18 ракет Х-101, 12 "Калібрів".

Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламків) – ще на трьох.