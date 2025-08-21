У Львові й Мукачеві є постраждалі й одна загибла людина внаслідок масованої ракетної атаки

Держава-агресорка вперше за повномасштабну війну атакувала Мукачево. У Львові – прильот на тому ж місці, що й місяць тому

Наслідки у Львові

У місті Мукачево Закарпатської області й у Львові є постраждалі внаслідок масованої ракетно-дронової атаки Росії. Про це повідомили Мукачівська міська рада та мер Львова Андрій Садовий.

У Мукачеві – 12 постраждалих. До лікарні каретами швидкої направили 10 осіб, ще двоє звернулися самостійно. На стаціонарному лікуванні перебуває п’ять пацієнтів.

Росіяни завдали удару по території одного з підприємств. Виникла пожежа, людей закликали щільно закривати вікна і без нагальної потреби не виходити на вулицю.

Це перша атака безпосередньо на Мукачево за час повномасштабної війни. У листопаді 2024-го уламки російських ракет впали в лісах поблизу сіл Павшино та Чорна Тиса Мукачівської громади. У травні 2022 року російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру у селищі Воловець (Мукачівський район).

Садовий написав про гучну ніч у Львові.

Як і місяць тому, прилетіло на вулиці Олени Степанівни (Залізничний район Львова). Попередньо, є постраждалі. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків: вікна і дахи.

ОНОВЛЕНО О 08:00. Очільник Львівської обласної військової адміністрації написав, що, за попередніми даними, у Львові одна людина загинула, дві – травмовані.

ОНОВЛЕНО О 08:35. Підтверджено одну загиблу людину у Львові. Постраждалих двоє: один чоловік у важкому стані, зараз в операційній. Інший має поранення грудної клітки та ноги, його стан середньої важкості.

ОНОВЛЕНО О 08:43. Мер Мукачева Андрій Балога, якого судитимуть у справі про земельні схеми, повідомив, що мішенню у місті стало цивільне підприємство, яке забезпечувало роботою тисячі людей. Сталася масштабна пожежа.

ОНОВЛЕНО О 08:47. Держслужба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Львові влучання зафіксовано в декількох районах міста одразу на кількох локаціях.

ОНОВЛЕНО О 09:35. За даними керівника Центра протидії дезінформації Андрія Коваленка, у Мукачеві був атакований завод американської компанії, що спеціалізується на електроніці.

До того росіяни атакували польське підприємство у Вінниці, а також потужності азербайджанського Socar – усе це цивільні обʼєкти. Коваленко вважає, що так російський диктатор Володимир Путін, як "звичайний щур", передає сигнал президенту США Дональду Трампу.

ОНОВЛЕНО О 09:56. Нацполіція повідомила про 15 постраждалих у Макучеві. Двох ракетних ударів було завдано близько 04:30. Після цього почалося займання на підприємстві.

Один із постраждалих перебуває у важкому стані. Наймолодшій із травмованих – 22 роки, найстаршому – 63.

Фото зі Львова: