Во Львове и Мукачево есть пострадавшие и один погибший после массированной ракетной атаки

Государство-агрессор впервые за полномасштабную войну атаковало Мукачево. Во Львове – прилет на том же месте, что и месяц назад

Последствия во Львове (Фото: Telegram/andriysadovyi)

В городе Мукачево Закарпатской области и во Львове есть пострадавшие в результате массированной ракетно-дроновой атаки России. Об этом сообщили Мукачевский городской совет и мэр Львова Андрей Садовый.

В Мукачево – 12 пострадавших. В больницу каретами скорой направили 10 человек, еще двое обратились самостоятельно.

На стационарном лечении находится пять пациентов.

Россияне нанесли удар по территории одного из предприятий. Возник пожар, людей призвали плотно закрывать окна и без крайней необходимости не выходить на улицу.

Это первая атака непосредственно на Мукачево за время полномасштабной войны. В ноябре 2024-го обломки российских ракет упали в лесах вблизи сел Павшино и Черная Тиса Мукачевской общины. В мае 2022 года российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру в поселке Воловец (Мукачевский район).

Садовый написал о громкой ночи во Львове.

Как и месяц назад, прилетело на улице Елены Степановны (Железнодорожный район Львова). Предварительно, есть пострадавшие. Взрывной волной повреждены десятки домов: окна и крыши.

ОБНОВЛЕНО В 08:00. Глава Львовской областной военной администрации написал, что, по предварительным данным, во Львове один человек погиб, два – травмированы.

ОБНОВЛЕНО В 08:35. Подтвержден один погибший во Львове. Пострадавших двое: один мужчина в тяжелом состоянии, сейчас в операционной. Другой – с ранением грудной клетки и ноги, его состояние средней тяжести.

ОБНОВЛЕНО В 08:43. Мэр Мукачево Андрей Балога, которого будут судить в деле о земельных схемах, сообщил, что мишенью в городе стало гражданское предприятие, обеспечивающее работой тысячи человек. Начался масштабный пожар.

ОБНОВЛЕНО В 08:47. Госслужба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что во Львове попадание зафиксировано в нескольких районах города сразу на нескольких локациях.