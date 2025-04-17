"У нас було їх недостатньо". У Байдена розповіли, чому так пізно передали ATACMS Україні

Джейк Салліван визнав, що головною причиною, чому США не передавали Україні далекобійні ракети ATACMS, був їх дефіцит

Джейк Салліван (Фото: ЕРА/Al Drago)

Адміністрації 46-го президента США Джо Байдена знадобилося два роки на те, щоб передати Україні далекобійні ракети ATACMS через дефіцит цього озброєння. Про це заявив колишній радник з національної безпеки США Джейк Салліван, виступаючи в Інституті політики Гарвардської школи Кеннеді.

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"Ви згадали у своєму запитанні, що я заявив про ненадання ATACMS через страх перед третьою світовою. Не думаю, що я коли-небудь таке говорив про ATACMS. Причина, через яку ми не передали їх [Україні], передусім полягає у тому, що міністр оборони та військові сказали президенту, що у нас недостатньо ATACMS для базового стримування", – висловився він.

За словами Саллівана, з цієї причини американські військові порекомендували Байдену, що краще не передавати ці системи іншим країнам.

Водночас протягом двох років Сполучені Штати виробили достатньо ATACMS для того, щоб передати частину Україні. Колишній посадовець адміністрації Байдена зазначив, що у квітні-травні 2022 року питання ескалації з Росією було інакшим, ніж у 2024 році.

"Ми багато чому навчилися за цей період і були готові більше ризикувати", – сказав Салліван, додавши, що розуміння адміністрації Байдена базувалося на розумінні допустимого рівня ризику при постачанні Україні необхідного, уникаючи ескалації.

"Ми надали Україні значну кількість цих систем. Ідея про те, що вони суттєво вплинули на перебіг війни, не підтверджується доказами", – підсумував він.