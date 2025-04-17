Гендиректор Rheinmetall вважає, що Україні потрібні не Taurus, а більше артснарядів

На думку Арміна Папперґера, німецькі далекобійні ракети жодним чином не допоможуть Україні у боротьбі проти російської агресії. Інша річ – артснаряди

Армін Папперґер (Фото: ЕРА)

Гендиректор німецького оборонного концерну Rheinmetall Армін Папперґер вважає, що постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus жодним чином не вплине на хід війни. Про це він заявив в інтерв'ю Handelsblatt.

"Це нічого не змінює на війні, Taurus не може змінити ситуацію", – сказав він.

На думку підприємця, Україна першочергово потребує артилерійських снарядів: мовляв, тільки завдяки цьому Сили оборони можуть стримати російські окупаційні війська.

Rheinmetall є одним із найбільших виробників артилерійських снарядів в Європі.

Раніше майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, очільник ХДС/ХСС, заявив, що Берлін готовий передати Україні далекобійні ракети Taurus, але в координації з європейськими союзниками.

Водночас представники Соціал-демократичної партії Німеччини – політсили Олафа Шольца – іншої думки. Зокрема, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, який, ймовірно, залишиться на цій посаді за нового уряду, не впевнений, що варто постачати далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.

Генсек СДПН Маттіас Мірш припустив, що Мерц може відмовитися від ідеї передання Україні Taurus, коли "буде повністю проінформований" про ці ракети.

У травні 2023 року німецький парламентар Маркус Фабер закликав уряд канцлера Шольца передати Україні ракети Taurus.

Згодом про ракети попросила вже й Україна. У червні міністр оборони Німеччини Пісторіус не погодився з цим запитом.

У липні до передання Україні ракет закликали німецькі політики з коаліції влади й опозиції.

У вересні німецька парламентарка Штрак-Циммерман заявила, що передання ракет блокує тільки Шольц.

У жовтні 2024 року Мерц підтримав передання ракет Україні за умови відмови Путіна припинити удари по цивільній інфраструктурі. У листопаді він заявив, що передав би ракети та дозволив бити ними вглиб Росії, якби вона протягом доби не виконала ультиматуму щодо припинення війни.