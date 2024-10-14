Майбутній кандидат у канцлери Німеччини "за" Taurus для України, але поетапно
Майбутній кандидат у канцлери Німеччини, лідер опозиційної партії Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц заявив, що підтримав би скасування обмежень для України на далекобійні удари по РФ і, за однієї умови, передав би українцям крилаті ракети Taurus. Його цитує n-tv.
Мерц зазначив, що надіслав би Україні довгоочікувані Taurus не одразу, а поетапно та за однієї умови.
Першим етапом, на думку лідера ХДС, має бути звернення до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити завдавати ударів по цивільних об'єктах в Україні.
Якщо Кремль не виконає вимогу, то Берлін передасть українцям далекобійну зброю, додав Мерц.
ДОВІДКАМерц є головним конкурентом Шольца на майбутніх виборах. Він підтримує Україну в її боротьбі проти російської агресії, виступає за надання допомоги Україні, зокрема у військовій сфері, але також наголошує на важливості дипломатичних зусиль. Мерц вважає, що переговори з Росією повинні починатися з вимоги припинення атак на цивільні об'єкти.
- Чинний німецький канцлер Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Її націлюванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він.
- Одного разу він навіть розсміявся, коли йому вкотре поставили запитання про передання цих ракет Україні. Опозиція тоді його розкритикувала.