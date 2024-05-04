Шольц засміявся після слів про Taurus для України – канцлера розкритикували: відео

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Канцлер Німеччини Олаф Шольц засміявся після коментарів про неможливість передання ракет Taurus Україні – опозиція його розкритикувала. Про це повідомило видання N-TV.

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Інцидент стався минулими вихідними у Люнебурзі – там Шольц укотре відкинув можливість постачання ракет Taurus для України.

"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", – сказав канцлер, а після цього засміявся.

Generalsekretär #Linnemann: "Es ist absolut beschämend, dass der #Bundeskanzler auf Kosten der #Ukraine kichert und lacht. Dieser #KicherKanzler beleidigt die Menschen, die in der Ukraine um ihr Überleben kämpfen. Diese Menschen kämpfen auch für unsere Freiheit." #Scholzlacht pic.twitter.com/A4R4ewBNpi — CDU Deutschlands (@CDU) May 3, 2024

Опозиційна партія Християнсько-демократичний союз різко розкритикувала сміх Шольца.

"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється коштом України. Сміх канцлера ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", – сказав генсек ХДС Карстен Ліннеманн.

Водночас політик запитав Шольца, чи насправді серйозно той сприймає власні слова на підтримку України.

Канцлер Шольц неодноразово казав, що Україна не отримає Taurus, тому що її використання зав'язане на німецькій армії. Її націлюванням мають займатися спеціалісти з Німеччини, пояснював він.

Він сказав, що Німеччина і без Taurus – найбільший європейський постачальник зброї для України.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес недавно сказав, що Шольцу треба розібратися – хоче він, щоб Україна перемогла у війні, чи ні.

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