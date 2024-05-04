Шольц засміявся після слів про Taurus для України – канцлера розкритикували: відео
Канцлер Німеччини Олаф Шольц засміявся після коментарів про неможливість передання ракет Taurus Україні – опозиція його розкритикувала. Про це повідомило видання N-TV.
Інцидент стався минулими вихідними у Люнебурзі – там Шольц укотре відкинув можливість постачання ракет Taurus для України.
"Звичайно, я довіряю своїм друзям. Але я б не віддавав усім всю зброю", – сказав канцлер, а після цього засміявся.
Generalsekretär #Linnemann: "Es ist absolut beschämend, dass der #Bundeskanzler auf Kosten der #Ukraine kichert und lacht. Dieser #KicherKanzler beleidigt die Menschen, die in der Ukraine um ihr Überleben kämpfen. Diese Menschen kämpfen auch für unsere Freiheit." #Scholzlacht pic.twitter.com/A4R4ewBNpi— CDU Deutschlands (@CDU) May 3, 2024
Опозиційна партія Християнсько-демократичний союз різко розкритикувала сміх Шольца.
"Це абсолютно ганебно, що канцлер хихотить і сміється коштом України. Сміх канцлера ображає людей, які борються за своє виживання в Україні, а також за нашу свободу", – сказав генсек ХДС Карстен Ліннеманн.
Водночас політик запитав Шольца, чи насправді серйозно той сприймає власні слова на підтримку України.
Він сказав, що Німеччина і без Taurus – найбільший європейський постачальник зброї для України.
- Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес недавно сказав, що Шольцу треба розібратися – хоче він, щоб Україна перемогла у війні, чи ні.
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