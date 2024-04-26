Ексміністр оборони Британії: Шольц має вирішити – хоче він, щоб Україна перемогла у війні, чи ні

Бен Воллес (Фото: EPA)

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Німеччину відправити Україні крилаті ракети Taurus. Він вважає, що німецький канцлер Олаф Шольц має вирішити, хоче він, щоб Україна виграла війну, чи ні. Його слова цитує Zeit.

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За словами Воллеса, він розуміє побоювання щодо ескалації напруженості, але вони безпідставні. Він акцентував, що "червоні лінії Росії – це як крейда, стерта з дошки".

Воллес наголосив, що замість того, щоб виключати постачання Taurus, Шольцу краще назвати умови, які можуть виправдати постачання ракет.

"Краще, ніж сказати "ні, я не буду їх постачати", сказати "ми постійно стежимо за ситуацією, і якщо Росія продовжить, ми переглянемо її", — сказав Воллес.

За словами колишнього міністра, Шольц не розуміє, що російському диктатору Володимиру Путіну допоможе, якщо він матиме вигляд нерішучого, вагатиметься під час ухвалення певних рішень або створюватиме враження, що не на одній хвилі зі своїми союзниками.

Ексміністр заявив, що західні прихильники України накладають на себе обмеження, які не логічні й навіть не зрозумілі росіянам. Він заявив, що Шольц також був неправий, коли натякнув, що британські та французькі солдати перебувають на території України для програмування крилатих ракет.

"Немає жодної необхідності в тому, щоб британські й французькі солдати сиділи в Україні та програмували крилаті ракети", — сказав він.

Канцлер Німеччини разом із більшістю німецьких законодавців неодноразово відмовлялися надіслати Україні систему озброєння далекого радіусу дії Taurus, стверджуючи, що це призведе до прямого конфлікту Німеччини з Росією.

24 квітня на пресконференції разом із прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком Шольц повторив, що виступає проти надання ракет Taurus.

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