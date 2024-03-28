Шольц заперечив надання Taurus Україні: Мені важливо, щоб не почалася війна Росії з НАТО

Зазначив, що Німеччина також не відправлятиме своїх військових в Україну

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Німецький канцлер Олаф Шольц у контексті відмови надати далекобійні ракети Taurus Україні заявив, що важливим для нього лишається "не ескалювати" війну до зіткнення Росії та НАТО. Водночас Німеччина витратила на допомогу Україні понад 28 млн євро, розповів він в інтерв'ю Märkische Allgemeine Zeitung.

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"... Як голова уряду я повинен взяти на себе відповідальність у питаннях війни та миру, а також у питаннях безпеки в Європі – і це також стосується питання Taurus. Окрім потужної підтримки України, для мене залишається важливим одне: ми зробимо все можливе, щоб війна не ескалювалася, тобто [не почалася] війна між Росією та НАТО", – сказав він.

Шольц зазначив, що Німеччина також не відправлятиме своїх військових в Україну.

З кожним постачанням зброї Україні ФРН буде ретельно зважувати, що це означатиме у контексті ескалації, пояснив Шольц.

"Тому я вирішив так, як вирішив (щодо Taurus. – Ред.)", – зазначив голова німецького уряду.

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Водночас, зазначив він, Німеччина "більш ніж будь-яка інша країна Європи" підтримує Україну зброєю та боєприпасами – і тільки на це витратила понад 28 млрд євро.

Шольц зауважив, що ця сума "більша, ніж у багатьох інших країн разом узятих".

"І ми будемо робити це стільки, скільки потрібно. Це показує Путіну, що він не повинен просто чекати, поки всі інші відмовляться від своєї підтримки", – підсумував канцлер.

ДОВІДКА. Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря-поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та поглиблених цілей без заходу ракетоносія до зони ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – щонайменше 500 км. Більше про ці ракети LIGA.net писала тут.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причинами відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього. 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

26 березня голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що отримує від Берліна "невдоволені коментарі", коли Україна закликає Німеччину передати далекобійні крилаті ракети Taurus.

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