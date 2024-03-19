Міністр оборони Німеччини: Дискусії щодо ракет Taurus для України доводяться до крайності

Борис Пісторіус вважає, що наразі в української армії є інші нагальні потреби

Борис Пісторіус (Фото: ЕРА)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що дискусії про передання Україні далекобійних ракет Taurus "доводяться до крайності". За його словами, це "заважає" зосередитися на нагальних потребах української армії.

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"Насамперед ця дискусія вже кілька місяців доводиться до крайності. Це право кожного, хто цього хоче. Ми не мали доходити до того, щоб виключити його раз і назавжди. Однак я вважаю, що має бути зрозуміло, що підтримка України в інших галузях важливіша", – висловився Пісторіус.

За словами очільника німецького Міноборони, зараз Україна найбільше потребує артилерійських снарядів та протиповітряної оборони.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме запитання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

15 березня стало відомо, що міністерка закордонних справ Німеччини Бербок кулуарно намагається переконати Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus.

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