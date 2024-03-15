Голова МЗС Німеччини кулуарно переконує Шольца передати Україні Taurus – Der Spiegel

Анналена Бербок (Фото: Filip Singer/EPA)

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок кулуарно намагається переконати канцлера країни Олафа Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus. Про це повідомило видання Der Spiegel з посиланням на неназваних співрозмовників в Бундесвері та в оточенні голови зовнішньополітичного відомства.

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На нещодавній зустрічі Бербок та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорювали можливість "кругового обміну" з Німеччиною, щоб допомогти Україні. Мова йде про кругові постачання ракет великої дальності – Велика Британія може надати Україні свої ракети Storm Shadow, якщо Німеччина потім компенсує британські запаси.

"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього питання, як і з усіх інших, щоб допомогти Україні", – сказав Камерон, відмовившись розкривати деталі переговорів.

Як зазначає Der Spiegel, Бербок працює над тим, яким чином Німеччина могла б відправити крилаті ракети Taurus в Україну, не перетинаючи "червоні лінії" Шольца. Зокрема розглядається варіант, коли німці віддають ракети Taurus британцям, а ті передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями.

Наразі, за інформацією видання, Бербок не вдалося переконати Шольца. Адже, як заявив канцлер, однією з проблем є питання контролю – "куди цілитися, куди стріляти й куди влучати", і цей контроль неможливий без німецьких військових.

"Крилата ракета з її повними можливостями може бути використана лише за допомогою Бундесверу <...> Тільки тоді вона зможе продемонструвати свої якості: пролетіти під радаром противника, автоматично облетіти зенітні позиції й врешті-решт вразити ціль з точністю до трьох метрів. Наразі тільки Військово-повітряні сили у Бюхелі можуть планувати таким чином", – зазначає видання з посиланням на фахівця Бундесверу.

У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".

Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.

26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".

13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.

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