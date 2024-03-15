Голова МЗС Німеччини кулуарно переконує Шольца передати Україні Taurus – Der Spiegel
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок кулуарно намагається переконати канцлера країни Олафа Шольца передати Україні крилаті ракети Taurus. Про це повідомило видання Der Spiegel з посиланням на неназваних співрозмовників в Бундесвері та в оточенні голови зовнішньополітичного відомства.
На нещодавній зустрічі Бербок та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон обговорювали можливість "кругового обміну" з Німеччиною, щоб допомогти Україні. Мова йде про кругові постачання ракет великої дальності – Велика Британія може надати Україні свої ракети Storm Shadow, якщо Німеччина потім компенсує британські запаси.
"Ми сповнені рішучості тісно співпрацювати з нашими німецькими партнерами з цього питання, як і з усіх інших, щоб допомогти Україні", – сказав Камерон, відмовившись розкривати деталі переговорів.
Як зазначає Der Spiegel, Бербок працює над тим, яким чином Німеччина могла б відправити крилаті ракети Taurus в Україну, не перетинаючи "червоні лінії" Шольца. Зокрема розглядається варіант, коли німці віддають ракети Taurus британцям, а ті передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями.
Наразі, за інформацією видання, Бербок не вдалося переконати Шольца. Адже, як заявив канцлер, однією з проблем є питання контролю – "куди цілитися, куди стріляти й куди влучати", і цей контроль неможливий без німецьких військових.
"Крилата ракета з її повними можливостями може бути використана лише за допомогою Бундесверу <...> Тільки тоді вона зможе продемонструвати свої якості: пролетіти під радаром противника, автоматично облетіти зенітні позиції й врешті-решт вразити ціль з точністю до трьох метрів. Наразі тільки Військово-повітряні сили у Бюхелі можуть планувати таким чином", – зазначає видання з посиланням на фахівця Бундесверу.
- У жовтні 2023 року канцлер ФРН заявив, що причиною відмови від передавання Україні крилатих ракет Taurus є "конституційні обмеження та ризик ескалації війни".
- Вже 17 лютого 2024 року він відповів на те саме питання по-іншому. Сказав, що потрібен "найкращий момент" для цього.
- 26 лютого він заявив, що відмова обґрунтована "ризиком залучення Німеччини до війни".
- 13 березня генеральний секретар СДП Німеччини Кюнерт закликав припинити дискусію щодо постачання Україні крилатих ракет Taurus.
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